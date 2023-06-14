台開董事長邱于芸（右三）特地飛往金門親自頒獎，以實際行動支持學生創作。（于家麒攝）

台開董事長邱于芸（中）在金大建築系指導老師的解說下，仔細觀看每位學生精心設計的作品。（于家麒攝）

台開集團旗下金門風獅爺商店街與金大建築學系合作，在4月 27日至5月31日期間於該商場辦理產學建築設計展，並贊助總獎金10萬元作為獎勵；29組學生作品經過1個多月的網路與現場投票結果出爐，共選出創意建築獎、最佳概念獎、原創設計獎、最佳精神獎及參加獎，今（14）日下午舉行頒獎典禮，台開董事長邱于芸還特地飛往金門親自頒獎，以實際行動支持學生創作，邱于芸更承諾願意長期提供展覽舞台，歡迎同學們每年帶著自己的新作品「回娘家」參展。

經過1個多月的網路與現場投票結果出爐，「創意建築獎」由吳旻峻同學設計的作品抱回最大獎。（于家麒攝）

「最佳概念獎」為盧真慧同學的設計品奪得。（于家麒攝）

廖俊宇同學設計的作品則贏得「原創設計獎」。（于家麒攝）

邱于芸表示，為鼓勵學生勇於實踐自己的理想，台開集團樂意善盡社會責任，長期提供金門風獅爺商店街場地作為金大建築系學生設計品的展場，讓更多同學的設計理念能被大家所看見，她也希望自己能成為一位「長期觀察者」的角色，歡迎在學中或已畢業的學長姐們，每年都能帶著自己的新作品「回娘家」參展，看著大家持續的成長，朝著自己的設計夢想而前進。

風獅爺商店街重磅宣告，將於6月底引進6櫃連鎖及原創餐飲品牌，提供地區消費者及往來金門之遊客更多美味選擇。（于家麒攝）

台開風獅爺商店街也表示，將於6月23至24日，與「青年街舞文化推廣文藝團體」合作舉辦「金門青創底啾市集（D-JO Market）」活動，扶植與行銷地區藝術、創作，與潮流文化，現場除了將邀請15家在地青創店家設立攤商以外，也將舉辦親子塗鴉課程與霹靂舞團體舞蹈大賽。藉由年輕族群的想法與力行，為金門注入青春洋溢的翻轉活水。

風獅爺商店街最有名的「璞之鍋」昨晚正式熄燈，將在6月底改由「緒食・一鍋小麻辣」進駐。（于家麒攝）

此外，風獅爺商店街經理鄭志宏也重磅宣告，該商場將於6月底引進連鎖及原創餐飲品牌，提供地區消費者及往來金門之遊客更多美味選擇，包括「緒食・一鍋小麻辣」、「花羨沐嵐（飲品）」、「陽光廚房（輕食料理）」、「Life Kitchen（健康餐）」等六個餐飲項目，目前各櫃正緊鑼密鼓整修裝潢中，將全力打造金門美食新地標。

鄭志宏補充說，風獅爺商店街的親子休閒服務不止於此，金獅影城旁正加緊趕工打造室內遊戲城，提供地區爸爸媽媽一個能全天候「遛小孩」的樂園，也正著手規劃金門難得一見的主題展覽「Mofy 棉花小兔互動覽」，讓金門的休閒娛樂、文化活動更加多元，從此看展不必再飛台灣本島。