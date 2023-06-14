台北市45至69歲婦女，每2年補助一次公費X光乳房攝影，逾70歲以上必須自費1000元。民進黨台北市議員陳怡君喊話，70歲女性是罹患乳癌最多的年齡族群，1000元對長輩也是一筆不小的費用，乳房補助應提高至70歲以上。衛生局回應，會再提供中央民意代表的意見，努力和國健署溝通。

台北市乳癌篩檢防治政策規定，針對40至44歲二等親內曾罹患乳癌之婦女及45至69歲婦女，每2年補助一次公費X光乳房攝影，但超過70歲以上就必須要自費。

陳怡君指出，一次檢測費用就要花費1000元，對長輩來說是一筆不小的費用。很多長輩反映，里長辦活動時，有一台X光乳房巡迴攝影車在現場接受檢測，然有長輩想上前檢測時，卻因為年紀超過70歲被拒絕在外，讓許多長輩覺得受挫。

陳怡君表示，根據衛福部統計，北市女性乳癌發生人數2019年20至24歲女性得到乳癌2人，25至29歲14人，30至34歲36人，35至39歲84人，40至44歲209人，45至49歲281人，50至54歲247人，55至59歲273人，60至64歲319人，65至69歲227人，70歲以上最高人數414人，2019年共計2106人。

然2020度，北市女性乳癌發生人數25至29歲8人，30至34歲32人，35至39歲84人，40至44歲194人，45至49歲303人，50至54歲276人，55至59歲264人，60至64歲280人，65至69歲257人，70歲以上得到乳癌的女性高達379人，共計2077人。

陳怡君要求，乳房檢測補助須隨現況調整，不應墨守成規。70歲以上的婦女顯然最多數得到乳癌的，請衛生局向中央建議，乳房補助應延長至70歲，若中央無法補助，台北市衛生局也應編列預算，保障更多長輩，守護婦女的健康。

衛生局健康管理科長林夢蕙回覆，衛福部政策涉及全民，會再提供中央民意代表的意見，努力和國健署溝通，北市之後是否自編預算，將再評估。