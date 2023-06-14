日本女神廣末涼子近期被爆出軌米其林主廚鳥羽周作，從矢口否認到今（14日）認了背叛婚姻，更遭到事務所宣布「無限期活動休止處分」。廣末涼子婚前就緋聞不斷，而這次其實並非她第一次出軌，2014年她就被拍到深夜換上性感絲襪，私會小8歲男神佐藤健，掀起軒然大波；儘管事後雙方都透過事務所否認，但廣末涼子和丈夫Candle JUNE的感情狀況成謎。

廣末涼子身為「20世紀末最正美少女」，在生過3個孩子仍保養得相當好，而離過一次婚的她，再婚Candle JUNE後兩人互動都相當受關注；豈料，廣末涼子出軌已婚主廚鳥羽周作，震驚社會大眾，她與Candle JUNE的婚姻更是岌岌可危。

廣末涼子9年前緋聞被翻出，她深夜特地換上性感裝扮，到小8歲男神佐藤健家中私會。（圖／摘自日網）

在廣末涼子認了出軌一事並道歉後，廣大網友翻出她過去緋聞，才發現她出軌不是第一次，早在2014年就被拍到夜會男神佐藤健，還共處9個小時才分開；據日媒《女性SEVEN》報導，廣末涼子與小她8歲的佐藤健在2010年因合作大河劇《龍馬傳》相識，沒想到過了4年交情升溫，廣末涼子被拍到特地換上性感絲襪、腳踩高跟鞋，只為了與佐藤健共度春宵。

不過，事後廣末涼子的所屬社立刻駁斥傳聞，「毫無根據、並非事實」，而佐藤健方面則回應，「廣末涼子是尊敬的前輩」，否認不倫戀。原本廣末涼子與Candle JUNE婚姻亮紅燈，直到廣末涼子2015年宣布懷孕，才平息婚變傳聞。如今廣末涼子認了出軌，與9年前處理緋聞方式不同，也讓她與Candle JUNE婚姻是否能繼續下去，格外受到矚目。