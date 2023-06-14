基隆市副市長邱佩琳（左4）14日率基隆市民政處長張淵翔（左2）、產發處長林鼎超（左6）、基隆市工策會劉錡錡（右4）、姊妹市促進會理事長陳世斌等人，共同拜會沖繩縣政府。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

為出席在日本沖繩縣宮古島市舉辦的台琉盃國際帆船賽閉幕式，基隆市副市長邱佩琳14日率團抵達日本沖繩縣，並拜會沖繩縣廳（縣政府）副知事（副縣長）照屋義實，希望提升雙方在各方面的合作與交流。

邱佩琳14日率基隆市民政處長張淵翔、產發處長林鼎超、基隆市工策會劉錡錡、姊妹市促進會理事長陳世斌等人，在那霸市沖繩縣廳拜會照屋義實。照屋表示，早期基隆有許多來自日本沖繩的居民前往定居，和平島有一個手拿標槍正在「刺丁挽」動作的雕像，是居民為了感謝內間長三的教導，特設立「琉球漁民慰靈碑」，惟歷經風吹日曬，雕像外觀不如從前，目前正在重製雕像，預計最快明年3月可以將雕像送來台灣。

照屋也在會談中表示，他曾來台灣5次，有其中2次是特地參加環境清潔活動。邱佩琳則回應，近期基隆也在籌劃環境清潔公益活動，預計明年有可能在基隆舉行，屆時歡迎照屋副知事與日本的朋友們，一同共襄盛舉，為環境永續盡一份心力。

而隨團參訪的基隆市工商發展投資策進會也指出，希望透過本次「台琉盃」前往沖繩及宮古島姊妹市，期望加深彼此之間的合作與了解。

邱佩琳副市長表示，基隆市與宮古島市於2007年締結姊妹市，迄今互訪交流頻繁。相當感謝照屋義實對於和平島新雕像的幫助，也期待基隆市與沖繩的互動會越來越活躍。