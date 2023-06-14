資深藝人田路路活躍於80年代，12歲時參加《五燈獎》，因混血外型被注意到，雖然沒有贏得比賽，但精緻臉蛋加上會講一口台語，讓觀眾對這位「阿兜阿」印象深刻，後來她在演藝圈出道，不僅能唱歌還能演戲、上節目，是當時的全能藝人，後來卻因為欠債躲到日本，人氣也逐漸下降，晚年接不到演藝圈工作只能改行，近日有消息指出田路路最新的工作是加油站夜班，晚年生活令人唏噓。

據《三立新聞網》報導，田路路的密友透露她最近在加油站工作，需要上夜班，不時需要領補助維持生計。田路路身世坎坷，從小由外婆撫養長大，外婆罹患腸癌，她為籌醫藥費參加《五燈獎》，雖然最後沒有衛冕成功，但仍被發掘以性感艷星之姿出道，且當年她葷腥不忌的豪放風格在秀場大受歡迎，後來推出歌曲《異鄉夢》一炮而紅，更曾出國到新加坡表演。

田路路12歲就出道，在秀場時代紅極一時。（圖／中時資料照）

但事業順遂的同時，田路路與一名圈外男性交往，兩人感情卻十分極端，情到濃時可以在眾人面前親熱，但有衝突時又可以在街上大打出手，田路路更被打到傷痕累累，就算這樣田路路還是為對方誕下女兒，最後卻慘遭拋棄。分手後田路路與一名武行小生交往，更拿錢給對方創業，沒想到反被倒會負債數百萬，讓田路路遠赴日本躲債，在日本秀場期間認識客人神野，她很快墜入愛河閃婚，但兩年後結束婚姻，她曾透露因對方幫忙還債，出於感恩心意才嫁，離婚後女兒跟著前夫，母女分隔20年才重逢。現年約65歲的田路路很少出現在螢光幕前，但藝人向娃年初曝她近況，兩人一起在公益活動上演出，向娃誇田路路依舊充滿活力，久違現身讓不少粉絲懷念。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。