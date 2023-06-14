2名韓國籍男子上周來台自由行，因台灣美食太好吃，事先換好的台幣全部都花光了，口袋僅剩零錢、韓元，日前慌張跑到派出所求助，詢問附近能換韓元的銀行，員警透過用線上翻譯、簡單英文、比手畫腳方式講解，2男終於得知銀行的路，離開時還不忘手比OK、笑容回應員警的熱心。

12日上午，三民二分局民族所員警執勤時，發現派出所門外有2名男子徘徊躑躅不前，臉上也掛著不安的表情，員警立即上前詢問是否需要幫忙，2男立即拿出手機，並打字寫下「哪裡可以兌換新台幣？」，並用英文簡單詢問。

經過員警一翻交談，原來2男子8日從韓國來台自由行，因台灣在地美食太好吃，導致2男事先兌換的台幣全部都花光了，僅剩下一些零錢、韓元，因想到附近銀行兌換韓元，但不慎迷路了，只好跑到附近派出所求助。

員警先查詢能兌換韓元的銀行後，用線上翻譯、簡單英文、比手畫腳等方式耐心地說明，因擔心2男人生地不熟，還特別講解要在哪邊搭公車上下車。經過一番講解，2男終於明白去銀行的路，以手勢OK、大大的笑容表示對員警的感謝，並大讚台灣警察的熱心服務，開心地前往搭公車繼續暢遊高雄。