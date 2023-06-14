新冠肺炎衝擊下，包含直接、間接死亡在內，去年共奪走超過2萬條人命，而醫療現場的人力問題將成關鍵。去年底開始，國內就爆發護理人員離職潮，截至上月，已有1726人離職，直接衝擊染疫後出現併發症的脆弱族群，超額死亡問題恐難解。護師工會痛批當前勞動環境不友善，國家需要護理師時，就說會給防疫津貼，但事實上有許多人沒領到，而低薪、血汗問題，也在疫後將護理人員的熱情燃燒殆盡。

台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳指出，工會去年6月針對3537人進行問卷調查，在滿分5分之下，護理師的想離職程度平均為3.88分，填答者中有3分之1給滿分、過半護理師給了4～5分；疫情期間的工作壓力平均4.5分、疲累狀況平均4.55分、工作負荷平均4.35分；而疫情期間的人力狀況，則平均2.23分。這顯示護理人員處於高壓、疲憊、過負荷、人力不足的情況中。

陳玉鳳表示，護理師離職潮早在去年底就開始，護理師12月執業率為59.2％，一路降至今年5月的58.4％。去年底來，共有1726名護理師離職。人力短缺與超額死亡息息相關，新冠肺炎的併發症多，功能不佳的患者會有住院需求，需要人力照顧，人力不足之下，將對患者的預後產生衝擊。

「有護理師從早上到中午都沒有坐下來過」、「需緊急處理的氣喘病患等了10分鐘都沒人力來照顧」。陳玉鳳說，護理人員的薪水和付出不符，政府需要他們時，就說會給防疫津貼，但許多人都沒領到，甚至有人離職後就被充公。而前衛福部長陳時中曾承諾去年7月公布津貼發放的調查報告，至今也只聞樓梯響。

陳玉鳳認為，護理人員的勞動環境不友善，不僅工時長，一些人的薪水還不及自助餐店的打菜阿姨，也低於受訓90小時就能考照的照服員。然而，醫院雇主卻常把聘不到護理師的問題賴給健保，說一切都是健保的錯，不願主動改善勞動條件。

「護理師對病患有責任感，整個人被消耗殆盡，就在疫情之後離開」。陳玉鳳直言，現在離職的護理師不怕找不到工作，只要履歷一丟，就有一堆醫院要請，但許多人都已受夠，想要好好休息，甚至有人向她反應，除非自己缺錢，否則不會重回醫院。政府必須和基層護理人員對話，透過工會了解實際情況，而不是什麼事都找「坐在雲端」的醫院高層，才能接地氣，改善人力問題。