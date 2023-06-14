「雪羊視界」臉書粉專近日揭露，台師大有副教授是性騷擾慣犯，在山岳圈子裡面早已惡名昭彰，卻依然能在「師範大學」執教。台師大表示，已依性平相關規定通報，會秉持勿枉勿縱精神，查明清楚，還給被害人一個公道，以確保學生有安心的學習環境。

近日山岳圈有人跳出來指控，指有副教授在校園故意在女同學行走時從後面，把糖果之類的東西從衣領投入，或是對著女同學的脖子吹氣，也經常以不舒服的方式肢體碰觸，以及難以採證的言語性騷擾，這件事過去曾報媒體報導，但最後沒有結果。

「雪羊視界」指出，至少有3個情節輕重不一的受害者，根據她們陳述，此人會竭盡所能地接近學生，利用權力不對等的關係，營造出師生戀的錯覺，讓受害者合理化自己的遭遇，以為這一切是愛情。當學生質疑這段關係時，他就會說「這一切不過就是開放式關係的戀愛。為什麼愛情一定要有名份？」

「雪羊視界」表示，該名副教授還常年接下教育部 「山野教育」、 體育署「大專登山安全訓練營」、「戶外教育計畫」等等大標案，掌握著許許多多登山教育的資源。有沒有在其中製造更多不敢說的陰影，這也只能繼續等待更多當事人出來指認了。

對此，台師大表示，正積極處理性平調查後續事宜，如有更多被害人願意出面檢舉，可直接聯繫學校性平會，學校一定會嚴謹保密處理。同時，校方已請相關系所積極處理，系主任除約談該名教師外，也請專責導師與系學會會長聯絡曾經上過該師相關課程的同學，將於本周五與系主任座談，進一步釐清真相。

台師大公領系主任蔡居澤則在系上臉書發表公開信說，非常遺憾此事件造成大家的不安以及社會紛擾，也對系上聲譽產生負面影響，身為系主任，衷心希望一切依法處理，盡早釐清真相，如有其他受害人，也呼籲應出面舉發，立案處理，才能進行調查並有適當的處置。他希望此事件在依法處理的原則下，還當事人公道，也能得到最符合教育意義的結果。

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