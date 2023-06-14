民進黨今中執會，據轉述，祕書長許立明黨務報告時表示，現在面對國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨柯文哲，必須注意到一個趨勢，侯民調下降、柯往上，侯友宜從政大演講到新北市餵藥案，綜合近來各家民調分析，侯民調確實重挫。但國民黨基層實力還在，「並沒有那麼弱」。

據轉述，許立明會中指出，這陣子整個趨勢，侯友宜民調下降、柯文哲往上，這是目前總統情勢；不過這一切都還在變化中，民進黨必須嚴謹面對跟因應。

據轉述，許立明分析，雖然目前侯友宜民調是在往下走，但必須提醒，他也不是那麼看壞侯，因為國民黨的縣市長、立委、議員有那麼多席次，總體來說，國民黨的基層還是存在這樣實力，並不是那麼衰弱。

由於目前民進黨尚有12個立委選區尚未提名，必須在全代會前徵召完畢；據轉述，中常委陳茂松會中建議，全代會前，為了要有力徵召作業，連續三週召開中執委；秘書長也認為可行。