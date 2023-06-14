嘉泥14日召開法說會；受惠於沖繩嘉新酒店業績回升，推動了旅宿事業體的營收增長，總經理王立心表示，第一季營運如預期發展，主要旅宿事業的營收占比較去年同期成長一倍至26％，已達成正營運現金流。

營業外收入則受惠於台泥在2023年第一季股價上升，評價損益顯著回升。整體營運結果稅後淨利2,000萬元，每股盈餘0.03元。

王立心表示，整體而言，傳產水泥及裝卸倉儲目前都維持穩定表現，疫後旅遊需求的增長帶動旅宿事業表現亮眼。嘉泥在沖繩之自營飯店品牌Hotel Collective，第一季平均住房率大幅提升達8成以上，營收較去年同期成長達300％。

嘉泥指出，多個訂房平台上都可看到顧客對嘉新酒店的高度評價，目前觀察其他同業飯店之房價已來到每晚約18,000～20,000日圓，嘉新酒店在高口碑的加持下，預期房價未來仍有相當的成長空間。

至於嘉泥在沖繩的第二家酒店，王立心指出，進行中的沖繩豐崎酒店開發案受通膨衝擊，導致日本原物料的成本上升，大部分的建築材料在俄烏戰爭之後達到了一個新的高點，日後待較佳的時機點再重新啟動，以確保此案未來具有競爭力及良好的投資效益。