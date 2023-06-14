呼應新建案「融藝術入生活」，「亞昕丰學館」特別展出知名藝術家康木祥「迴生」等作品。（林欣儀攝）

近幾年台中市各重劃區發展熱絡，重劃區房市價格站上6字頭，讓消費者重新思考購屋地段問題，看準此趨勢，再加上政府推出都更補助政策，吸引建商重回原市區推案，其中，亞昕集團重回市區的第一波計畫，將在科博館特區推出2、3房產品，標榜融入藝術生活，也帶動市區房市回溫。

根據近年來的實價登錄資料，科博館、草悟道周邊在1年內豪宅成交戶數有121戶，其中多為售價4000至6000萬的大坪數產品，且台中市北區從去年9月開始的房市交易量已呈現連續5個月遞增，顯示科博館、北區房市人氣高，也因此，亞昕集團從14期回到市中心，就率先選擇科博館特區。

維昕國際建築董事長張維珍指出，北區科博館附近，有匯聚許多高級商辦、金融機構的忠明路，且與台中市縱貫幹道台灣大道呈黃金交叉，主宰中台灣經濟動脈，且台中的「城市之肺」可說由科博館植物園開始，一路串聯草悟道、市民廣場至國美館，亞昕由點串線、成為面，盼逐步整合市區精華區段。

亞昕科博館新案建築師許榮江表示，科博館是許多家庭的歡樂回憶，但周邊一地難求，透過都更方式推案，特別規畫出「空中三合院」的空間構想，盼提供樂齡及幼童族群互動的環境。

許榮江強調，該案符合ESG及淨零排放趨勢，基地與公設距離在15分鐘生活圈，且符合綠建築、智慧建築概念，標榜耐震標章，以25至40坪的2、3房產品為主，盼成為北區的指標性建築。

張維珍說，時值亞昕集團30周年，特別在公益路規畫「亞昕丰學館」的空間作為接待會館，呼應新建案「融藝術入生活」的構想，特別在丰學館展出知名藝術家康木祥「迴生」等作品。