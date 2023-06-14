曾仁河主任建議勞動者要訓練核心肌，並穿戴束腰，才能降低腰椎傷害。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

羅浩儒醫師分享，可用護膝保護膝關節，也可補充軟骨營養品做保健。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

陳先生的膝關節磨損相當嚴重，導致雙腳歪斜又疼痛。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

家住北部的55歲陳先生，因為長期從事粗重且勞動的工作，導致年紀未老，卻已出現腰椎和兩側膝蓋同時退化的問題。雖然在北部的醫院有接受相關手術及治療，然而狀況卻沒有改善，讓他苦惱不已。後輾轉來到苗栗大千綜合醫院就診，經神經外科主任曾仁河以骨融合手術及骨科醫師羅浩儒以人工關節置換術治療後，陳先生的狀況恢復良好，也徹底改善因退化帶來的疼痛問題。

陳先生在1年多前因腰椎第4、5節椎間盤突出，在其他醫院接受手術治療，術後雖然症狀有改善，但一段時間後在同一部位又再次復發。

曾仁河表示，當發生同一節段需要再次手術時，是無法再像第一次手術時只做椎間盤切除減壓，否則會面臨手術部位沾黏的問題，反而增加手術風險，因此改以健保給付的材料，進行微創骨融合手術為其治療。

骨融合手術是將椎間盤挖除乾淨後，在椎間盤的空間放一個墊片，並打釘子固定，不僅可以改善病人疼痛的問題，也能確保同一部位不再復發。

腰椎的問題解決後，則由骨科繼續接手治療其膝蓋退化的問題。羅浩儒醫師表示，陳先生過去嘗試過許多治療方式，像是施打玻尿酸、PRP、甚至接受膝關節鏡清理治療，但都無法改善。

在詳細檢查之後，發現他的膝關節退化非常嚴重，導致走路時雙腳歪斜、疼痛，因此建議以人工關節置換術治療。術後第二天陳先生即可下床練習走路，之前的症狀也獲得良好的改善。

對於從事粗重且勞動工作的民眾而言，腰椎和膝關節較一般人容易受傷、退化，因此曾仁河建議，工作前可以先訓練核心肌，才能降低骨頭的磨損，工作中則可穿戴束腰或背架，減輕身體的負荷。

羅浩儒醫師則分享，膝關節除了可用護膝保護之外，平日也可補充軟骨營養品來保健，對於一些蹲下的姿勢或負重，還是要量力而為，若有不舒服的狀況，一定要及早就醫，才能及早預防及治療。