為協助生涯迷惘的青少年，新竹市政府爭取教育部青發署補助「青少年生涯探索號計畫」，今年度辦理「琉連忘返」小琉球自助旅行團體，盼透過旅行增加青少年解決問題及提升自我照顧的能力，並創造良好的人際回應。

市長高虹安表示，市府非常重視青年政策，不僅重視青少年的教育，更重視他們在生活中的能力培養與人際互動，盼透過自助旅行團體，拓展竹市青少年未知領域的視野，並建立自信、自在的人際關係。

教育處指出，「琉連忘返」小琉球自助旅行團體於5月22日正式開跑，共有8名青少年排除萬難投入，一同經歷了7次行程規畫討論，包含規畫交通、規畫住宿、每日行程安排等，及3次潛水先修班的體驗，並於6月6日踏上前往小琉球的旅程。

學員小靈說，自己規畫行程，讓這次的自助旅行團體比學校的畢業旅行還有趣，參加「青探號」行程，在夥伴們及輔導員的陪伴下連續10天積極參與活動，讓他克服了對游泳的恐懼。

「我把這次小琉球旅行視為我的畢業旅行」另名學員貼貼（化名）表示，為了追求音樂夢想的道路，貼貼高中休學並沉寂了好長一陣子，同屆今年都已高中2年級了，很高興這次有機會參與「青探號」的活動。

教育處長童鳳嬌說，在這次活動中，平常對自己較沒信，或表現較不突出的孩子，透過旅程中擔任隊長的角色，紛紛展現了細膩且貼心照顧隊員的特質，並費盡心力顧及每位夥伴的需求，這趟旅程激發了他們的潛能，並讓他們找到自我價值。

教育處同時表示，「自助旅行」看似簡單的題材，透過目標的切割與聚焦討論，可以培養各種能力，以及展現生活力，讓青少年們體認到「讀萬卷書不如行萬里路」，旅行的目的是為了親自體驗書中的內容，唯有透過實踐與履行，才能獲得書中無法找到的寶貴經驗。