雲林縣北港鎮百年老榕樹感染褐根病，若危及民眾安全只能忍痛移除。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮水道頭文化園區1棵百年老榕樹，因連日大雨傾倒，老榕樹原位於東陽里活動中心旁，是里民乘涼休憩的最佳場所，也是北港地標之一，2015年因颱風傾倒移至文化園區，沒想到又再度傾倒，縣府14日邀樹醫生前往勘查，研判感染褐根病，將全力搶救，若無法搶救或危及遊客安全，只能忍痛移除。

東陽里老榕樹樹齡有百年以上，已由縣政府編號列管，樹高10公尺、胸圍4.9公尺、胸徑1.56公尺，最初位置在東陽里活動中心旁，樹冠長成圓滾滾的樣子有如繡花球，非常引人注目，傾倒後移至文化園區內，與淨水廠、日式員工宿舍群、10角水塔相互輝映，是許多民眾兒時共同的回憶。

樹醫生曾檉銳表示，老榕樹之前即染上褐根病，這幾天連日大雨造成土壤鬆動，老榕樹重達10公噸以上，再也無法支撐應聲而倒，從根部可看出根非常稀疏，還有白蟻築巢，情況並不樂觀，可以勉強治療，但無法保證能夠痊癒，超過5年的存活率並不高，且隨時可能再傾倒。

曾檉銳說，除了老榕樹，周邊部分樹木也出現褐根病情況，要盡速設法解決，否則會一直傳染。樹木3大治病要素為「病源、病體、環境」，文化園區內的樹木都相當久了，體質並不好，加上土壤PH值達9.3，與正常值PH值5.5至7.5相差甚多，因此必須整體性進行改善，才能徹底解決問題。

縣文化觀光處指出，雖然老榕樹可以治療，但隨時可能傾倒，之前以鋼架支撐也無濟於事，考量文化園區有許多社區民眾、外地遊客在此休憩，恐將危及大家安全，因此若無法解決再次傾倒問題，只能忍痛將之移除。