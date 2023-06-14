中華足協昨天公布2位啦啦隊成員茵茵及咩咪後，今天再宣布宋智希、Mika、小瑛、軒軒等4人入列，3天內集結完畢的「Magpie Girls 美派甜心」正式成軍，希望號召更多球迷後天到高雄國家體育場的國際友誼賽應援，力挺中華男足對泰國捍衛主場。

Magpie是藍鵲的英文，足協這次以國家隊隊徽的台灣藍鵲發想，取諧音組成「美派甜心」啦啦隊，其中首日公布的茵茵是T1職籃高雄鋼鐵人啦啦隊「鋼鐵雅典娜」的成員，今天亮相的軒軒則是中職味全龍啦啦隊「小龍女」，陣容堅強。

美派甜心茵茵（左）與咩咪。（中華足協提供）

台灣足球國際賽首次有啦啦隊助陣，茵茵表示，這次除了將帶來舞蹈表演，也會規畫前往看台區與球迷一起為中華隊應援，共同用喊聲捍衛主場，在中場時間也安排與球迷互動，贈送幸運的球迷朋友小禮物。

在「初代」美派甜心3天內集結成軍後，足協表示針對下一場9月的主場賽事，還會規畫一場正式的Magpie Girls海選，希望屆時在現場能有更豐富的表演呈現。