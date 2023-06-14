對於何謂「跨境備援」，數位部解釋如同民眾將手機的檔案、照片上傳到google drive等雲端空間備分的概念，手機壞了換新，就能從雲端空間將資料回復到手機。這個做法套用在政府機關的資訊系統，將系統備份資料上傳到公有雲備份，當台灣網路環境遭受全面性破壞，政府系統的資料存在雲端上不會被影響，當台灣網路環境復原之後，就可以使用雲端欸份的資料來回復資訊系統。

數位部說明，政府資訊資料含有機敏性質，直接上傳到公有雲可能有資料被竊取的疑慮，「加密分持」就是在解決這個問題。透過密碼學演算法將要傳雲端的資料加密，並且切割成好幾個檔案後上傳到雲端，任一個檔案被竊取都無法還原為原來的資料，可確保資料上傳到公有雲的機密性。

對於該技術是否為台灣獨創？數位部表示，該成熟技術在國內外都有使用案例。國外企業已經採用這些技術來備份系統資料，國內的金融機構也逐步朝向公有雲備份資料的方式進行。

官員說，把政府運作的關鍵資料，做加密分持，概念就像是「拼圖」一樣，會將重要資料放在中港澳以外的境外地區持有，都拼起來才可以還原資料。

對於該4年期推動計畫細節，數位部表示，尚在行政院審議中，均未核定，包含計畫規模、執行機關必須由行政院核定計畫後才會明朗。官員說，預計明年開始在重要公部門導入，會請各部會先盤點，並由數位部做分級，但沒有強制性。

數位部說，去年在內部有試行資料分持、跨境備份相關技術，會將試辦經驗提供給相關部會參考應用，坊間亦有其他可達成資料分持、跨境備份之技術，相關機關亦可依據需求，採購適合的產品使用。

數位部也說，有鑑於境外威脅無法短時間降低，為強化資訊系統持續運作能力，該工作會持續進行，引導政府機關納入常規工作。