高力國際攬才，再度有斬獲！今（14）日高力國際董事總經理劉學龍宣布，延攬原本任職於世邦魏理仕台灣顧問及交易服務部主管的陳頌民，進入高力國際，出掌企業客戶服務部、業主代表服務部兩大部門的「資深執行董事」，同時掌握目前外商商仲顧問中的第一大部門。

今天劉學龍、陳頌民，雙雙正式公開亮相。

陳頌民畢業於政大地政系，並擁有企業管理及工商管理雙碩士學位，出生於香港，第一份工作是在世邦魏理仕，一待就長達22年，當時首份工作聘用他的時任總經理、便是現在高力國際董事總經理劉學龍。

他表示，當初踏入商用不動產領域時是負責投資業務，後來轉到顧問及交易服務部部負責辦公大樓租賃及企業不動產交易服務，並於2004年底「台北101」辦公大樓完工落成時，領導主要代理團隊，協助大樓進行全球招商專案。不過，當時美國才剛經歷911事件，加上先前台灣921大地震的陰影，美商企業對於超高樓建物，尤其是地標型大樓比較抗拒，因此，當時大樓逾五萬坪的量體在招租初期十分挑戰。

陳頌民指出，當時他與負責亞洲區業主服務部主管建議將當初招商主軸「全球最高大樓」的行銷定位，轉變為強調台北101大樓的內在優勢，例如對科技業和金融業攸關重要的大樓規格與機電設備，並強化歐商等企業招商及主要代理與商仲伙伴的合作關係，總算與業主租賃團隊扭轉乾坤。

之後北市信義計畫區指標辦公大樓「台北南山廣場」完工，也是他帶領的企業客戶服務團隊率先帶入電通集團、外商科技業、國際藥廠等多個知名世界級企業，直接便去化上萬坪的辦公空間，推估該指標辦公大樓約四成租賃面積經他帶領的團隊完成交易。

至於，來到高力國際後，他認為「台北雙星」開發案是繼「台北101大樓」之後，20年來難得一遇的重量級地標開發案，不單有商場、辦公室、國際級飯店、景觀餐廳等多元規劃，而且招商面積也是國內單一開發案的最大紀錄。

因此，陳頌民董事認為，台北雙星開發案有個得天獨厚的條件，就是基地具備「國門」的樞紐地位，除可透過機捷直通桃園機場外，還可以利用高鐵串連竹科、中科以及南科，預期該開發案未來的辦公室招商主力客群將以科技業、金融業為主。再加開發案本身就有規劃商場，人流也會為該開發案帶來更多商機。

他以香港指標辦公大樓ICC（環球貿易廣場）為例，地處九龍，周邊都不是傳統辦公商圈，但因為九龍站就在大樓底下，隨時可搭乘機場快？及地鐵前往香港機場或其它地方，因此，吸引不少知名金融業、外商企業進駐。

對於未來5年，台北市辦公室供給爆出大量的議題，陳頌民認為，首先要觀察辦公室新增供給的時間軸，目前看來有些開發案完工時程會延遲，倘若時間拉長，逐步分年分次釋出，可望舒緩新供給對於整體市場帶來的影響，但若在同一個時間軸內大量釋出，恐怕會衝擊整個台北商辦市場。