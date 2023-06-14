據美國之音報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）據信會在6月18日前後抵達北京訪問。美東時間周二（6月13日）晚間（北京時間14日上午），布林肯與中國大陸外交部長秦剛通電話，強調雙方要保持溝通管道，負責任管理美中關係；秦剛則是把中美關係遭遇的困難和挑戰，一概歸咎於美方。

報導稱，布林肯原訂於今年二月訪問中國大陸，然而中國大陸偵察氣球飛越美國領空，並且在敏感的軍事基地周遭逗留，引起美國各界一致憤慨。拜登政府出動F-22戰機擊落氣球後，美中關係急轉直下，布林肯那次的訪中計畫被迫取消。

自布林肯延後訪問北京，拜登政府一直在積極尋求與中國大陸對話，但屢屢遭遇挫折。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）希望在六月初的新加坡香格里拉對話期間，與中國大陸國防部長李尚福會談，遭到中方悍然拒絕。

不過這段期間，美中雙方仍有成功對話案例。白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）五月中與中共中央政治局委員及外事辦主任王毅在維也納舉行了長達10小時的會談。美方官員當時指出，那是一場坦率、具建設性的會談，雙方皆認知到維繫溝通的重要性，預期美中官員未來幾個月將互訪。

報導稱，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）美東時間周二晚間通過聲明表示，國務卿布林肯與中華人民共和國國務委員兼外交部長秦剛通了電話，討論了保持開放的溝通管道以負責任地管理美中關係，避免誤判和衝突的重要性，討論了一系列雙邊和全球問題，並明確表示美國將繼續利用外交接觸來提出關注領域以及潛在的合作領域。

中國大陸外交部的聲明則表示，國務委員兼外長秦剛應約同美國國務卿布林肯通電話，秦剛指出，年初以來，中美關係遭遇新的困難和挑戰，責任是清楚的。中方始終遵循習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則看待和處理中美關係。

中方的聲明說，秦剛就台灣問題等中方核心關切闡明瞭嚴正立場，強調美方應予尊重，停止干涉中國大陸內政，停止以競爭為名損害中方主權安全發展利益，希望美方採取實際行動，落實兩國元首巴釐島會晤重要共識及美方有關承諾，同中方相向而行，有效管控分歧、促進交流合作，推動中美關係止跌企穩，重回健康穩定發展軌道。