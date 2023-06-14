許多人腰痛都與椎間盤突出脫不了關係，長期姿勢不良、久坐等皆可能增加罹病風險。對此，中醫師李定綸表示，腰痛是腰椎間盤突出最常見的症狀，但每個人的症狀可能會有所不同，且症狀嚴重程度，也會因椎間盤突出的程度和位置而有所變化。他並分享透過4個簡單動作，來自我檢測腰椎間盤突出的可能，包括踮腳尖、站姿體前彎、仰臥抬腿30度及單腳站立。

李定綸在臉書專頁發文，說明腰椎間盤突出6種常見症狀，包括腰痛、放射痛、麻木和刺痛、肌肉無力或肌力減弱及腿部或腳部的感覺異常。其中，腰痛是腰椎間盤突出最常見的症狀，疼痛程度可從輕度到劇烈，在活動或長時間保持同一姿勢後可能會加重；至於放射痛，通常是從腰部向下擴及到臀部、大腿後側、小腿或腳部，範圍和強度會因椎間盤突出的位置和程度而有所不同。

若懷疑自己患有腰椎間盤突出，李定綸分享透過4個簡單動作，來檢測腰椎間盤突出的可能，不過他仍建議，如有長期的不適或疼痛，應尋求專業醫生的評估和診斷。4個檢測動作如下：

1、踮腳尖：李定綸說明，椎間盤突出可能會壓迫到神經出現肌肉無力，使不上力的感覺，因此做踮腳尖和翹腳尖動作會變得困難。

2、站姿體前彎：李定綸指出，當彎腰時會對椎間盤增加壓力，因此疼痛感會增加。

3、仰臥抬腿30度：李定綸說明，仰躺在床上將雙腳伸直，抬起其中一隻腳，若角度小於60～70度時，就出現明顯的疼痛加重，甚至在30度左右就疼痛劇烈，有較高機率罹患椎間盤突出。此外，在做這個測試時，若出現腿部後側很緊，不用太過擔心，建議要多拉筋。

4、單腳站立：李定綸表示，腰椎間盤突出可能會讓肌力下降，影響脊柱的穩定性，因此會變得比較難做金雞獨立的動作。