懷孕6個月的蘿莉塔，今（14日）挺著大肚子出席《全明星辯論會》首映記者會。她與未婚夫戴偉智因「婚前協議」談不攏，遲遲未登記結婚，她今表示2人已經談好協議內容，一定會在9月生產前完成結婚登記。

2人日前在節目分享結婚卡關的原因跟「婚前協議」有關，起因是戴偉智提出婚前協議，蘿莉塔想加「如果外遇就要賠償對方300萬」的條約，不料未婚夫竟殺價少100萬，讓她相當不高興。她今表示，戴偉智已經同意簽署外遇條約，2人將在9月前找時間登記。

評審長陶晶瑩透露，蘿莉塔在節目中辯論時，常拿婚姻、隱私當例子，「她都會談到婚姻，把隱私拿出來」，隊長黃豪平則擔憂太激烈的辯論，會影響到胎教。

此外，徐新洋將於9月與俄羅斯女友Soa舉辦婚宴，屆時將邀請楊千霈主持婚宴，他今被問到籌備進度，表示日期確定是9月中，邀請幾桌等細節則都未確定。《全明星辯論會》成員們起鬨問他會不會邀請大家，他開玩笑說，因為相處時間沒有太久，所以不會邀請大家。陶晶瑩聽後語帶威脅的說：「你小時候的小GG我都看過唷」，讓徐新洋相當緊張。