宜蘭縣南方澳漁港13日有漁民在外海用「底拖網」漁船捕獲1隻罕見深海鯊魚「歐氏尖吻鮫」，身長4.7米、重達800公斤，為目前台灣捕到最大的哥布林鯊，也因底拖網遭人質疑是否違法；宜縣府海洋及漁業發展所表示，該鯊魚不太可能在近海距岸3浬內捕捉到，故是否違法需要再進一步調查。

據了解，昨日上午8時許，用底拖網捕獲哥布林鯊的漁民回到南方澳第三漁港時，用機具將4.7公尺長、800公斤重的龐然大物抬上貨車，還發現鯊魚肚子裡有6隻幼鯊；原本漁民要賣給餐廳當食材，桃園的台灣海洋藝術館得知消息，連同幼鯊爭取收購，做為海洋教育教材，預計日後海藝館展出。

捕獲的哥布林鯊肚子裡還有6隻幼鯊。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

海藝館指出，哥布林鯊屬於史前深海鯊魚，800公斤是近幾十年台灣捕獲最大的紀錄，生活在地球已經有1億多年的歷史，這類鯊魚皮膚呈半透明，身體粉紅又有邪惡尖牙，且頭部形似哥布林，也被稱為惡魔鯊，又稱為「歐式尖吻鯊」，是稀有活化石，非常特別。

蘇澳區漁會總幹事陳春生表示，這次捕捉到的罕見鯊魚，是他近幾十年都未看過的種類，而該漁民雖然是用底拖網捕魚，但不是在距離岸邊3海浬內捉到的，所以沒有違法，因漁民署未全面禁止拖網漁船捕魚。

捕獲的哥布林鯊肚子裡還有6隻幼鯊。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

國立台灣海洋大學環境生物與漁業科學系研究員游紀汝表示，哥布林鯊不屬於保育類動物，故該漁民是屬於合法漁獲利用行為；而底拖漁網雖爭議性大，但一網打盡的捕撈效率很好，雖然長期下來對生態會造成某些影響，還是需要長時間的評估，所以漁業行為是在政府合理適當規範下都是被許允的，不算違法。

海洋所所長林芳民表示，根據漁業署《拖網漁船禁漁區位置及有關限制事宜》，現行規範禁止拖網漁船於距岸3浬內、總噸位50以上拖網漁船於距岸12浬內拖曳網具作業或投網、揚網、及禁止拖網漁船攜帶或使用滾輪式漁具出港作業。而此鯊魚不太可能在距岸3浬近的海域抓到，故是否違法需進一步調查當時捕捉海域的範圍。