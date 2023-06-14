台東1間國小驚傳霸凌事件，高年級生疑似教唆中年級對小一生施暴，不但過程全都錄，影片還在網路社群平台流傳，造成受害學童及家長二度傷害，痛批加害學生的家長放任不管，學校表示，下周一啟動社福機構協助家訪輔導，案件目前進入疑似霸凌事件處理程序。

「他先揍我肚子一拳，然後過肩摔，再揍一拳」，受害學生語氣顫抖地說著遭霸凌的過程，家長在一旁聽得不捨又心痛。受害學生家長表示，上個月初就讀小學一年級的孩子回家後，行為異樣且開始害怕上學，追問之下得知，原來學校有高年級生，教唆中年級生動手欺負她的孩子，還用手機拍攝下來。

校方表示，上個月學校發現這問題後，第一時間即通報上級縣府教育處，並採取三級個案輔導，邀請家長開會說明。當下受害家長出於保護加害孩子的身心發展，選擇原諒並要求刪除影片，同時提醒對方家長多關心注意孩子行為，加害學生家長也允諾不再犯。

原以為事件就此落幕了，未料，這幾天疑似霸凌影片竟在網路社群平台傳開，影片中受害學生被狠狠打了一巴掌，臉上掛著斗大的淚珠，受害家長向對方家長詢問，對方竟說「才20位按讚」，痛批對方家長放任不管、毫無誠意解決問題。希望學校及縣府教育機關正視問題的嚴重性，後續不應冷處理。

校方表示，昨會同派出所員警前往加害學生家中了解，影片是學生當初複製到另1支手機中，再用化名上傳到網路社群，當下要求影片全數刪除，下周一啟動社福機構協助家訪輔導。

台東國小驚傳教唆霸凌，校方於事發後依規定進行校安通報，該案已進入疑似霸凌事件處理程序。（蕭嘉蕙攝）

台東縣教育處表示，校方已於事發後依規定進行校安通報，並進入校園暴力事件或偏差行為處理程序，除召開輔導評估會議安排受害人、行為人輔導處遇外，並且將事件經過向被害人家長說明，由於事件調查過程發覺其他事證，該案已進入疑似霸凌事件處理程序。

該案自通報起教育處即定期列管督導，受害人與行為人目前正常上學。由校方辦理霸凌防制及兒童權利公約等相關宣導，目的為加強行為人法制觀念，受害者除學校持續關心與輔導，並轉介本府學生輔導諮商中心評估需求，以提供所需輔導服務。

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