暑假到來，台北市觀光指標之一的信義商圈，觀光客、國旅遊客皆明顯增加，帶動百貨人潮大幅提升，遠百信義A13超級年中慶6月21日~7月6日開打，為強化館內餐飲陣容，引進頂級無菜單鐵板燒名店「明水然．樂」新登場，主打頂級肉食、海鮮組合，以每日現流漁獲、日本A5和牛，與市面上稀珍的水姑娘龍蝦入料，並研發生猛龍蝦三味，每一家店都有活體龍蝦缸，為用餐前最即時處理活體食材，從龍蝦膏茶碗蒸、龍蝦身佐紅龍果醬、龍蝦頭味噌湯，從前菜到甜點的套餐料理創意展現，帶給顧客不一樣的新鮮體驗。

遠百信義A13「明水然．樂」 主打頂級肉食、海鮮，以現流漁獲、日本A5和牛食材等入料。（遠百提供）

此外，夏季熱浪來襲，不少民眾外出時選擇室內行程，逛百貨、吃下午茶避暑，遠百信義A13祭出夏日甜點嘉年華，6月29日起至7月16日，網羅10大網路上超人氣甜點名店，有「YELLOW MONDAY」招牌可朗芙、「果鑲」手工蛋捲，及日本必買伴手禮「三源庵京都金箔蛋糕」等，都是眾多網友敲碗登場的人氣名店，還有下午茶名店「八月先生」蜂蜜雪藏蛋糕、新竹咖啡廳「影咖啡」金磚布丁、台中日式菓子舖「大和三月」繽紛曲奇、南投埔里「香草騎士巧克力」香草生巧克力等，也都能在此次夏日甜點嘉年華吃得到。