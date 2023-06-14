嘉義縣水上鄉三界埔吳姓男子因不滿蔡姓鄰居破壞家裡門窗，又打傷父親，12日晚間帶鐵橇去找蔡姓鄰居理論，打鬥過程反遭對方活活打死，今下午法醫解剖，發現吳姓死者右肺、肝臟、右腎都有撕裂傷，血胸、腹腔積血，體內傷勢嚴重，幾乎是五臟俱裂，死狀甚慘。

昨嘉義地檢署法醫相驗，發現死者頭部、身體多處鈍性傷，今解剖確認死因，初步結果顯示死者右肺撕裂傷、血胸、肝臟撕裂傷、右腎撕裂傷、腹腔積血，符合遭鐵鍬毆打所造成，至於痛下殺手的蔡姓凶嫌因犯罪嫌疑重大，有逃亡之虞，昨晚嘉義地方法院已裁定羈押。

今嘉義地檢署書記官長兼協會執行秘書吳國安偕同犯保協會專任人員前往關懷家屬，並致贈慰問金。（嘉義地檢署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

犯保協會嘉義分會昨獲悉該起事件後，也立即連繫案家，訪問得知死者為中低收入戶家庭，打零工的死者是家庭經濟主要來源，而吳父失智，需家人照顧，家境十分困難，今嘉義地檢署書記官長兼協會執行秘書吳國安偕同犯保協會專任人員前往關懷家屬，致贈慰問金5000元及緊急資助金1萬8000元、殯葬費用補助3萬元，表達哀悼之情。

此外，犯保主任委員林文村結合城隍廟慈善會等機構給予案家補助喪葬費用，而協會除提供經濟協助，以解燃眉之急外，也告知家屬，後續可給予法律、心理輔導等相關協助。