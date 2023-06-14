全台最大商場「台中高鐵娛樂購物城」位於台中烏日高鐵特區，力拚今年底動工興建，台中市議員吳瓊華14日總質詢時要求市府要及早因應未來可能遇到的塞車問題。台中市長盧秀燕也表示，市府在審查興建執照過程，會要求業者及鐵道局須配合市府對於道路交通的預測及進行相關建置，解決未來的交通問題。

吳瓊華說，高鐵娛樂城號稱年營業額要達350億，幾乎是台灣大道上新光三越加上大遠百的營業額，屆時交通壅塞狀況已可預見，建議交通局在高鐵特區啟動人車分流、聯外交通建設、預先規畫停車設施、智慧交通管理系統等。

交通局長葉昭甫表示，自去年起就針對後疫情時代開始準備，陸續在6處路口導入智慧化動態號誌系統，系統可依高鐵站區周邊交通狀況動態調整號誌綠燈時間，增加車流紓解效率及減少上台74匝道車流交織問題，進而改善高鐵站區周邊道路交通壅塞問題。

市長盧秀燕表示，對於鐵道局對外招商要在台中蓋最大的商場，「一則以喜，一則以憂」，喜的是大家認為台中經濟發展前景看好；憂的是，光一個百貨公司有時就會造成交通瓶頸，全國最大的商場可能造成的交通壓力可想而知。

盧秀燕說，雖然商場用地屬於鐵道局，但商場興建執照須由市府審查，市府都發局、交通局、建設局等相關局處會共同注意，建商、業者或鐵道局須配合市府的交通規畫，市府審查過程中會要求業者及鐵道局配合市府對於道路交通的預測及進行相關建置，解決未來的交通問題。