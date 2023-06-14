宣布參選2024總統大選的民眾黨主席柯文哲14日參訪嘉義縣市廠商，與業者交流，了解產業經濟現況，還到嘉義女中、吳鳳科大演講，品嚐嘉義市特色美食美乃滋加涼麵。
民眾黨嘉義市黨部東區服務處主任林昱孜陪同柯文哲參訪嘉義縣市廠商，包括日造酒妝、詠順科技，與業者座談交流，了解產業現況、未來發展前景及對經濟展望等，並到嘉義女中、吳鳳科大演講，分享他從醫到從政的心路歷程及經驗，晚上逛湖子內夜市。
林昱孜說，柯p首次品嚐嘉義名產美乃滋涼麵，還有蕊杜巧克力、武夷紅茶，吃得津津有味。
宣布參選2024總統大選的民眾黨主席柯文哲14日參訪嘉義縣市廠商，與業者交流，了解產業經濟現況，還到嘉義女中、吳鳳科大演講，品嚐嘉義市特色美食美乃滋加涼麵。
民眾黨嘉義市黨部東區服務處主任林昱孜陪同柯文哲參訪嘉義縣市廠商，包括日造酒妝、詠順科技，與業者座談交流，了解產業現況、未來發展前景及對經濟展望等，並到嘉義女中、吳鳳科大演講，分享他從醫到從政的心路歷程及經驗，晚上逛湖子內夜市。
林昱孜說，柯p首次品嚐嘉義名產美乃滋涼麵，還有蕊杜巧克力、武夷紅茶，吃得津津有味。
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