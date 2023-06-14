台北流行音樂中心營運3年，第2屆董事長黃韻玲及執行長梁序倫14日分享營運目標及規畫，將推「北流大數據」計畫，建立完整會員機制，黃韻玲表示，北流會朝營運10年自籌款比例達90％的目標努力，盼讓流行音樂產業更蓬勃發展。

北流屆滿三年，表演廳於2020年9月首演、文化館於2021年9月開館、產業區及店鋪於2022年9月階段性營運，對於北流未來規畫，梁序倫提出「場館經營與優化、產業扶植、人才培育、國際交流」四大方向。

梁序倫表示，會推「北流大數據」計畫，建立完整會員機制及福利，「北流電子報」也規畫國際專欄，對接音樂新知，未來也將串連多國音樂品牌製作人及策展人，組成國際顧問團，讓北流成為國內外音樂人交流平台。

梁序倫也說，培育音樂人才部分，打造「北流雲」平台與提供線上免費IR Reverb空間資源的「IR空間捕捉計畫」，期望讓音樂人擁有更多元創作資源，今年也將有戶外音樂節新品牌「北流音樂生活節」，而每年吸引約2萬人次的「喔北搖音樂節」也將持續舉辦。

針對自籌款比例，梁序倫說明，去年自籌比例達44％，最近評估若表演廳經營極大化，加上有自創IP輸出，以目前營運來看，估計仍需50％補助，但會以自籌比例逐年拉高為目標，也會多去搜集更多店家、Live House的經營數據。

黃韻玲表則說，北流仍朝營運10年的自籌款比例可達90％的目標努力，會想辦法增加租用翻桌率，也會開發自己的IP跟去國外演出，盼讓流行音樂產業更蓬勃發展。

文化館目前常設展為《唱 我們的歌 流行音樂故事展》，藉由多媒體打造沉浸式體驗，讓民眾能更了解台灣流行音樂的故事，梁序倫表示，未來盼吸引海外旅行團來參訪，也將規畫納入客家、原住民文化，豐富展覽內容。