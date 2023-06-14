宏碁表示，Chromebook以多元產品線引領市場，滿足不同領域的消費者需求，並持續透過創新技術及服務提供卓越的使用體驗；而為了逐步實踐宏碁對永續發展的承諾，宏碁更將Vero的環保概念導入Chromebook產品線，藉由於旗下Chromebook機種使用回收材料、永續包裝及節能設計，達到減少、再利用和回收的目標。
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根據最新市調資料顯示，宏碁(2353)Chromebook在今年5月份以40%市占率位居美國市場第一，累計自今年1月至5月份更以逾3成的市占率成為銷售冠軍。此外，宏碁Chromebook年增率亦以10%遠遠超越業界（均值負37%），也成為業界唯一正成長的電腦品牌，突顯宏碁Chromebook於美國當地市場的聲量。
宏碁表示，Chromebook以多元產品線引領市場，滿足不同領域的消費者需求，並持續透過創新技術及服務提供卓越的使用體驗；而為了逐步實踐宏碁對永續發展的承諾，宏碁更將Vero的環保概念導入Chromebook產品線，藉由於旗下Chromebook機種使用回收材料、永續包裝及節能設計，達到減少、再利用和回收的目標。
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