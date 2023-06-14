宏碁表示，Chromebook以多元產品線引領市場，滿足不同領域的消費者需求，並持續透過創新技術及服務提供卓越的使用體驗；而為了逐步實踐宏碁對永續發展的承諾，宏碁更將Vero的環保概念導入Chromebook產品線，藉由於旗下Chromebook機種使用回收材料、永續包裝及節能設計，達到減少、再利用和回收的目標。