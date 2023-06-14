根據Refinitiv的數據資料，Plattner自己持有思愛普3.16%股份，透過自己的基金會持有公司3.44%股份；他現在計畫在今年12月31日之前，出售自己總持股量的40%~60%。

「目標股價」將等於銷售期間的成交量加權的平均股價。

思愛普股價在周三早盤沒有太大變化，暫報125.1歐元。