根據Refinitiv的數據資料，Plattner自己持有思愛普3.16%股份，透過自己的基金會持有公司3.44%股份；他現在計畫在今年12月31日之前，出售自己總持股量的40%~60%。
「目標股價」將等於銷售期間的成交量加權的平均股價。
思愛普股價在周三早盤沒有太大變化，暫報125.1歐元。
德國企業軟體大廠思愛普(SAP)共同創辦人Hasso Plattner在周三發布公告表示，已經與一家不具名的銀行達成協議，將出售公司接近146萬股的股票。
根據Refinitiv的數據資料，Plattner自己持有思愛普3.16%股份，透過自己的基金會持有公司3.44%股份；他現在計畫在今年12月31日之前，出售自己總持股量的40%~60%。
「目標股價」將等於銷售期間的成交量加權的平均股價。
思愛普股價在周三早盤沒有太大變化，暫報125.1歐元。
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