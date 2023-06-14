新北市瑞芳四腳亭地區驚傳可惡虐貓案！瑞芳區龍山里長陳志強13日在臉書社團「瑞芳大小事」中上傳疑似男子虐貓的畫面，該男竟將流浪幼貓抓起，還助跑丟貓，相當惡質，引起網友一陣撻伐。陳志強並表示該行為已觸犯動保法，並通報動保處立案處理。警方14日調閱周遭監視器釐清虐貓男子身分。據了解，已得知該男應為社區住戶，但身分則待進一步訪查釐清，全案將朝違反《動物保護法》偵辦。
在里長貼出的影片中，只見該名男子突然追幼貓跑，而貓咪非常驚恐貓咪想逃脫，卻慘遭男子抓住重擲在地，男子竟還用「助跑投球」的方式摔貓，相當可惡。該幼貓落地後趕緊鑽進花台逃竄，一旁的其他浪貓也持續喵叫，疑似是聽到幼貓的呼救，相當不忍。
陳志強表示，該名男子不僅摔貓兩次，甚至還想拿磚塊砸牠。陳痛批，就算討厭貓，都不該有權利這樣傷害牠，應該尊重生命。他也已通報動保處立案處理，而幼貓則交由義工療養照護中，請大家放心。
新北市警局瑞芳分局表示，動保處已聯繫請警方協助追查虐貓男身分，而經調閱周邊監視器後，已初步鎖定男子面貌，確認住在該社區，後續將詢問周邊鄰居，釐清男子身分後，再會同動保處人員朝違反《動保法》進行偵辦。
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