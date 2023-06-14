百貨業者觀察，疫情全面解封下，今年市場景氣和購物氛圍，都比去年更加熱絡，旗下電商平台搶搭618年中慶，推出滿5000元現折300元、滿萬折618元，輸優惠碼精品可享85折等，明星保養組合更可現省萬元。

新光三越線上skm online推出「618夏日好給利」，即日起至6月22日，全站消費滿5000元現折300元、6月18日前滿1萬元現折618元，現買可現抵，並新引進話題重量級品牌：英國凱特王妃愛牌包款「STRATHBERRY」全台獨家授權旗艦店，開幕活動全面85折起。此外，必搶商品還包括：全網最低價的PlayStation 5光碟版主機組合、新上市的Dyson V12s Detect Slim Submarine乾溼全能洗地吸塵器，及ROOTS精選商品500元起。

新光三越skm online Dyson V12s Detect Slim Submarine乾溼全能洗地吸塵器，推薦價2萬9900元。（新光三越提供）

微風精品線上DOLCE & GABBANA KIDS 女童兩件組泳衣泳褲，推薦價5300元。（微風提供）

BREEZEONLINE微風精品線上年中慶登場，即日起至6月25日，輸碼「MEGA15」享85折，包括國際精名品：DIOR、TOD’S、alexanderwang、BALLY、LOEWE、Salvatore Ferragamo 、MM6 、TASAKI等品牌，另上百件熱銷單品低至2折起，預估618將帶來業績成長約15至20%。

微風精品線上ESTEE LAUDER 小棕瓶加大版雙入組，優惠價4595元。（微風提供）

此外，BREEZEONLINE除在業界首創推出跨品牌優惠保養組合，多款冠軍明星商品也有強勢折扣，如ESTEE LAUDER小棕瓶加大版雙入組，下殺2.9折，原價1萬5800元，只要4595元，直接現省萬元，另外Kiehl’s 的淡斑精華、蘭蔻小黑瓶、HR赫蓮娜植萃綠寶眼霜等，都有低於市售的價格。

HAPPY GO攜手遠傳friDay購物，推出「618購物節買1送1不手軟」，消費滿額輕鬆賺點。（HAPPY GO提供）

另一方面，HAPPY GO購賺點導購平台，首度攜手人氣插畫「好想兔」推出年中慶，最高回饋HAPPY GO 2萬點，HAPPY GO也跨界合作金石堂、寶島眼鏡、Under Armour，及Charles & Keith推出618電商活動，購物也能輕鬆賺點。