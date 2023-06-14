女星歐陽娜娜以精緻五官及熟練的大提琴技藝，受到不少粉絲支持，此前登上大陸綜藝節目與饒舌歌手同台演出更是被網友大讚。不過，人紅是非多，近日她即將迎來23歲生日，而在社群上已經有相關影片流傳，但有眼尖的網友發現她在畫面中看似臉蛋「有些變樣」，而引起一陣討論聲浪。

女星歐陽娜娜將在近期喜迎23歲生日，而她與粉絲一同歡度生日的相關畫面也在微博上流傳，只見相關畫面中，她身穿白色襯衫，下身搭配一條深色的百褶裙，整個人向外散發出青春陽光的學生氣息，而歐陽娜娜在影片中，還用吉他彈唱，以及拿著蛋糕嘟嘴裝可愛，滿滿的萌系魅力讓粉絲看的驚嘆連連。

豈料，有眼尖的網友指出，在相關畫面中的歐陽娜娜，看似五官以及臉型「與過往有差異」，指出：「微調了？」、「是不是修圖修得太厲害了。」等字句，在網路上引發一陣討論聲浪。對此，有粉絲力挺歐陽娜娜，表示：「感覺只是妝感不一樣」、「可能是光影的影響」。另外，也有在現場的粉絲指出：「現場的歐陽娜娜真的是世界上最好的小女孩，真的非常的漂亮」、「現場看娜娜真的美的和校園女神一樣。」

事實上，歐陽娜娜擁有清純甜美的外貌以及優異的大提琴實力，但仍然頻頻被網友質疑外貌以及大提琴的技術，此前她登上大陸說唱型綜藝節目，就有網友留下酸言酸語的抨擊字句，讓同台合作的饒舌歌手歐陽靖聲援歐陽娜娜，在網路上掀起正反兩極的輿論聲浪。