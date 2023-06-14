一系列影片在社群網路上流傳，在美國一個地鐵站旁，一幕駭人的景象展開在光天化日之下。這裡聚集了一群濫用藥物的民眾，他們毫無顧忌地在路邊繼續著他們的迷惑行為，彷彿這裡是他們的私人濫用藥物天地，而且還不是甚麼秘密，而是當地人皆知的一個事實，不禁讓人為美國社會安全捏一把冷汗。

The White house just announced another round of financial aid to Ukraine... pic.twitter.com/2WZXGLYIHj — Mats Nilsson (@mazzenilsson) June 14, 2023

綜合外電報導，美國東岸費城（Philadelphia）的一處十字路口——阿利根尼東路和肯辛頓大道十字路口（E Allegheny Ave & Kensington Ave），是當地人避之唯恐不及的地段，這裡是十分出名的露天藥品交易所，不用等到晚上警察下班，白天就開始，完全不把司法放在眼裡。

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The Kensington neighborhood in Philadelphia, infamous for its open air drug market, is seen completely packed with the drug users



Philadelphia health officials say the city has been greatly impacted by the epidemic pic.twitter.com/nGlzxdyMvi — Ronald Kelly (@RonK3l) May 28, 2023

影片中的這些人顯然受到了吩坦尼（Fentanyl）和賽拉嗪（Xylazine）的藥物影響他們呈現出虛弱、迷失和衰弱的樣貌。他們的身體彷彿被摧殘，慢慢地喪失了對現實世界的感知。這些濫用藥物的民眾在路邊徘徊，彎腰、躺在地上，不管是白天還是夜晚，他們的存在無疑對周遭的人們造成了極大的困擾和不安。普通的行人紛紛避開他們，儘可能與這些場景保持距離，唯恐卷入其中。

Imagine that! The USA is becoming a 3rd world country.

The Mexican government is using videos of homeless people and open-air drug users in Philadelphia's embattled Kensington neighborhood in a national ad campaign to try to scare young people away from drugs.

🔉 pic.twitter.com/JdEka11eJ7 — TheRealBiffBifford 🇺🇸 (@TBifford) January 28, 2023

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