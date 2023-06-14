一系列影片在社群網路上流傳，在美國一個地鐵站旁，一幕駭人的景象展開在光天化日之下。這裡聚集了一群濫用藥物的民眾，他們毫無顧忌地在路邊繼續著他們的迷惑行為，彷彿這裡是他們的私人濫用藥物天地，而且還不是甚麼秘密，而是當地人皆知的一個事實，不禁讓人為美國社會安全捏一把冷汗。
綜合外電報導，美國東岸費城（Philadelphia）的一處十字路口——阿利根尼東路和肯辛頓大道十字路口（E Allegheny Ave & Kensington Ave），是當地人避之唯恐不及的地段，這裡是十分出名的露天藥品交易所，不用等到晚上警察下班，白天就開始，完全不把司法放在眼裡。
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影片中的這些人顯然受到了吩坦尼（Fentanyl）和賽拉嗪（Xylazine）的藥物影響他們呈現出虛弱、迷失和衰弱的樣貌。他們的身體彷彿被摧殘，慢慢地喪失了對現實世界的感知。這些濫用藥物的民眾在路邊徘徊，彎腰、躺在地上，不管是白天還是夜晚，他們的存在無疑對周遭的人們造成了極大的困擾和不安。普通的行人紛紛避開他們，儘可能與這些場景保持距離，唯恐卷入其中。
文章來源：Philadelphia's open-air drug market is 'a third-world country,' former resident and addict says
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