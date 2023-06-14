基北北桃1200定期票7月1日將上路，不過桃園公車駕駛缺額仍高達256個，交通局坦言，月票即將上路但駕駛缺額還是很多，除了積極招募駕駛以外，目前規畫3條路線採取短程接駁， 先將民眾載送至離新北最近的火車站及捷運站，盼舒緩搭乘人潮。

疫情後全國都出現「駕駛荒」問題，桃園市交通局表示，中央與市府雖然有共同推出薪資補貼加碼，無奈還是沒辦法補足駕駛缺額，截至6月1日駕駛缺額仍有256個。1200定期7月1日即將上路，民眾搭乘大眾運輸工具的通勤量將大幅上升，但駕駛數量仍舊不足，因此規畫3條短程接駁路線，將民眾載送至鄰近新北市的捷運站及火車站。

交通局指出，八德區因鄰近新北市鶯歌區，有市區客運業者有意參與試辦路線計畫，規畫八德廣豐地區至鶯歌火車站的接駁路線，讓通勤民眾能夠快速北上，預計7月上路。大坪頂環狀微循環線也有市區客運業者參與試辦路線計畫，規畫龜山大坪頂地區繞行捷運A7站和A8站，預計7月底上路，約每30分鐘1班。

另外，為紓解藝文特區往台北的國道客運旅運需求，交通局規畫請市區客運或遊覽車業者，提供平日上下午尖峰時段接駁藝文特區至機場捷運A10站的服務，預計20日開標，倘若招標順利可於基北北桃1200定期票上路後的首個上班日7月3日起提供服務。

交通局說，盼這3條路線能舒緩搭乘人潮，因應目前駕駛員不足的窘境，近期舉行徵才活動有許多民眾詢問駕駛員的職缺，不過尚待民眾考取大客車駕照，預計下半年會有一批新的駕駛員加入。