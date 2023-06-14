米其林公布6月新入選餐廳，其中台北雍翠庭上榜。（摘自米其林官網）

「紅色美食聖經」米其林在年度的星級餐廳發布會之前，由米其林評審員持續四處搜尋，找到值得加入指南的新名單，並於每月定期發布。台灣時間今（14）日傍晚，官方公布6月共有7家包括台北、台中、台南的餐廳新入選，但連續多月上榜的高雄卻「意外」摃龜。

米其林官網指出，6月共有7家台北、台中及台南的餐廳新入選，名單分別為，台北：A Cut、雍翠庭、Sens；台中：夜間部爌肉飯、豬肉榮小料理；台南：黑琵食堂、好農家米糕。

米其林表示，家家都展現獨一無二的定位與個性，其中提供優質牛排的A Cut搬遷後再次入選、還有溫泉飯店裡的創意台菜搭配台灣茶、晚上嘴饞就能衝一波的爌肉飯配辣菜脯，將近80歷史的米糕老店，又或是能夠一邊欣賞黑面琵鷺一面享用台南名產虱目魚與在地海鮮的店家，展現從北到南，各地餐飲景觀的獨特。

高雄這次雖然無緣進榜，但是米其林5月新入選8家餐廳名單，高雄一口氣3家入榜，包括貳哥食堂、沐、溫度劑，今年累計新增9家入選餐廳，成績不斐。

高市觀光局長高閔琳指出，5月入選的3家餐廳，曾分別參與「2023米其林指南摘星職人攻略分享會」、「高雄餐盤發見計畫地圖」及「高雄日嚐366」等局內舉辦的美食活動，觀光局也成功預測米其林名單，後續將攜手更多餐飲業者，讓高雄國際美食觀光更加發光發熱。