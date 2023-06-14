新北市長侯友宜昨前往新北市議會，專案報告「幼兒園餵藥案」，國民黨新北市議員林國春答詢時質疑綠委張宏陸謊報家屬4月份就有通報1999，強調這是假訊息，要求新北市警察局移送造謠者；對此海山警分局證實今(14)日已聯繫林國春、葉元之，如欲提告可提供相關證據，後續將依法偵辦、釐清案情。

新北市教育局昨日至新北市議會進行專案報告，議員林國春、葉元之詢問新北市警察局廖訓誠，指出部分民意代表有造謠或散布假消息的情況，是否能夠告發。

對此，海山警分局表示，今日主動聯繫議員告知，如欲提告，可提供相關資料或證據，後續將依法偵辦，以釐清事實。

林國春受訪時強調，假訊息本來就應該要移送法辦，除了要求新北市警察局介入調查，之後也會持續在議會針對此事做告發的舉動。

他說，家長與新北市議員劉美芳辦公室之間的通訊軟體訊息，時間顯示在5月12日，確實是劉美芳口誤，而她也道歉了，但民進黨身為中央的執政大黨，求證應該很容易，不能因為國民黨議員口誤就全面發布假訊息，那以民進黨的角度是否要移送法辦？

林國春指出，「我要求用最高標準來檢驗政府官員以及民意代表」，今天如果是自己發布假消息，該移送的，也曾經發誓過若有包庇，即辭去議員的身分、退出政壇，過去民進黨頻頻以《社會秩序維護法》將轉傳訊息的民眾移送法辦，「如今身為政府官員、執政黨工就可以不用面對司法？」。