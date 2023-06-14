正在進行式的電動車趨勢，全世界諸多政府皆已制定出禁油轉電的時間表，多數皆以2040年作為轉換關鍵。預估屆時將達到約2兆美元的市場規模。這超過電腦、手機產業的含金量，也吸引諸多大廠爭相投入，近來也傳出美國首屈一指的汽車充電器安裝廠商ABM，決定增加投資規模，攜手全球知名充電解決方案廠商Noodoe，打造掛上ABM品牌的汽車充電器與充電軟體，加碼其於電動車產業的佔有份額。

以目前電動汽車所牽涉到的能源補充領域，主要不外乎是電動車本身、充電器硬體、充電器軟體設計、充電器安裝等服務。過去半世紀，ABM持續於停車與運輸服務領域深耕，而在過去十年內著眼於電動車發展趨勢，因此開始涉足電動汽車基礎建設，主要著力於充電系統的安裝，ABM參與相當多美國當地公共建設的電動車充電樁的建置工程，迄今已在美國安裝超過28,000個充電器，已成為全美最大汽車充電器的安裝廠。

看中未來電動車市場藍海，ABM決定加碼對於電動車領域的投資，加入充電器本身的開發與設計以及適用的充電軟體。為縮短研發時間，決定與在此領域已享有盛名的Noodoe聯手。

有關注電動車產業或是身為電動車車主而言，對於Noodoe應該不陌生，身為全球知名企業指名選用的充電服務商Noodoe，對於充電器的軟硬體開發有著卓越成績，尤其Noodoe EV OS此套充電軟體更有其優勢，無論是使用流程、EMS限流管理、EMS智慧排程充電等，都可協助車主有著最便利的充電體驗、最快速的充電效率等。

此次ABM一次推出了三個全新產品，包含Level 2交流電充電站、Level 3直流電快充充電站，以及借重Noodoe技術所開發的ABM EV OS充電軟體。

Level 2交流電充電站

提供6.6kW～19.2kW功率輸出

可適用於任何公眾、商業或住宅停車位置，包含機場、飯店、醫院、大學、商業或住宅停車塲、體育場或體育場館。

Level 3直流電充電站

提供24kW～350kW功率輸出

可依照所需打造適用於商用停車場、汽車經銷商工作場所設施與車隊使用的24kW直流電充電站，或者是用公共汽車到卡車等重型商用電動車所需要的350kW大型充電站皆可涵蓋。

ABM EV OS充電軟體

借重Noodoe EV OS經驗所開發出的ABM EV OS充電軟體，主要能優化使用體驗，且無論是單充電站或是橫跨多處的充電網絡，都能盡可能提升充電效能並降低營運成本。此系統可以提供監控、遠端操作管理與資訊回報、基礎設施自動診斷與可客製化的支付方式設計。

ABM立基Noodoe EV OS所推出ABM EV OS充電軟體能優化使用體驗，盡可能提升充電效能並降低營運成本。（圖/ABM官網）

ABM總裁暨執行長Scott Salmirs表示：「透過此次全新充電站與充電軟體的發表，清楚說明ABM除了過去身為電動車的基礎建設、電力與能源解決方案的市場領導地位以外，更可提供電動車相關的更多創新技術與服務，盡可能滿足車主的多樣需求。」

Noodoe董事長王景弘則表示：「此次相當高興可與ABM攜手合作，未來我們將結合彼此軟硬體的優勢，為美國東岸到西岸各地停車場等諸多充電營運商，提供車主最佳的客戶充電體驗。」

ABM全新推出的充電站與充電軟體，將於本週在德州Fort Worth所舉辦的Conference & Expo展覽中展出。