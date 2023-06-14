王瞳《市井豪門》在實驗室遇意外，眼睛受傷。（民視提供）

王瞳端午節送艾叻沙推出的「艾喫雞海南雞肉粽」，廣受好評。（民視提供）

王瞳在民視8點檔《市井豪門》飾演在食品研發部工作的劉惠婷，日前拍攝她在實驗室製作創意料理，不料機器突然爆炸起火苗，眼睛受傷急送醫。這場戲也讓她回想起很小的時候，因太想吃水煮蛋，但家裡沒有人，就從冰箱把雞蛋放到微波爐裡面，沒想到才過20秒就聽到雞蛋炸開的聲音。她說當時嚇壞了，趕快拔插頭、查看狀況，之後買的電器都會注意看使用說明。

王瞳表示，當時她對微波爐還不是很熟悉，加上網路還沒很普遍，沒辦法像現在方便查資料，所以那次算是學到一個重要常識，也幸好沒有受傷。不過她坦言身邊很多人對微波爐的使用也是有很多錯誤觀念，曾經看到朋友拿碗裝湯要微波，正當大家覺得有奇怪的聲音，微波爐就停止了，後來才發現他是拿鐵碗進去微波，此舉也嚇壞眾人，她表示還好沒有發生事情，不然電器的威力強大，後果不堪設想。

端午節將到來，王瞳也把艾叻沙跟洽富氣冷雞合作去年熱賣的「海南雞肉粽」拿來當伴手禮送給劇組好友們，她表示去年廠商生產1000組，沒想到一下子就銷售一空，今年還沒推出就有許多老友詢問海南雞肉粽，讓她很開心，也很感謝廠商今年也增加數量，可以正常供貨，而不只是海南雞粽，艾叻沙聯名的「叻沙雞米花」、「白胡椒雞湯」、「參巴醬小雞腿」也成了宅配熱門美食，她說很開心可以繼續把馬來西亞的美味分享給台灣的民眾，看到大家吃美食滿足的模樣，對她來說超有成就感。