3年前發生犯嫌梁育誌強擄長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生，將鍾女性侵殺害後棄屍，梁男一審、二審都被判處死刑，但上訴後，最高法院竟將他涉犯強制性交殺人罪死刑部分撤銷發回更審。梁男涉犯遺棄屍體罪及性侵另名女子未遂，各判刑2年及2年10個月確定。梁須入獄。PTT鄉民炸鍋轟「帶麻繩去套脖子，這樣還沒計畫呀？」、「廢死是民進黨的神主牌」、「台灣司法早就變成執政黨的形狀了」、「繼續把台灣名聲搞臭」。

檢方起訴指控，梁育誌在2020年10月28日晚上，見有馬來西亞國籍鍾姓大學生離開學校後單獨沿馬路行走，他將麻繩繩圈套入她頸部，拖至路旁施以強制性交，期間並勒緊她頸上繩圈，致她腦部缺氧窒息昏迷而死亡，又強盜取得她所有之手機等物。

最高法院指出，二審對於梁男是否計畫性殺人，判決理由與事實認定矛盾，此部分攸關量處死刑是否符合情節最重大部分，有調查及釐清之必要，且梁男是否可透過矯治教化，降低再犯風險可能，也有進一步調查的必要，因此撤銷強制性交殺人罪部分，發回更審。

PTT鄉民表示「廢死是民進黨的神主牌」、「大逆轉？笑死！從沒意外過」、「逆轉個屁，某殺人犯早就說過了：殺一兩個人不會判死」、「外籍生地獄」、「正直跟善良都回來了，法律人大勝利」、「司法正義，嘻嘻」、「帶麻繩去套脖子，這樣還沒計畫呀？」、「都已經是再犯了還不判死？好喔」、「不意外吹毛求疵窮盡歪理滿足高高在上自以為是的慈悲心日常」、「恐怖，難怪犯罪率越來越高」、「哪次不是這樣搞？」

還有人說「這是廢死的大勝利」、「綠支那，加害者的守護神」、「民進黨不意外」、「兇手正偷著樂呢」、「逆轉個屁，司改大成功」、「好喔～進步價值」、「一二審死刑之後撤銷，這劇本不是演過好幾次了？」、「台灣司法早就變成執政黨的形狀了」、「先姦後殺都能免死，這就是進步價值」、「繼續把台灣名聲搞臭，好爽喔覺青」、「性騷吃案，貪污保外，殺人免死」、「合併執行多久？多久可以申請假釋？」

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