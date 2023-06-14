有些人對自己非常有自信，總是能夠肯定自我價值，並且對任何事都抱持著正面、積極的態度，《旺好運》運勢專欄指出，生肖屬虎、龍、馬、雞很有自信且充滿正能量，其中生肖龍有任何目標都敢於自己去爭取；生肖雞則是在社交場合中能受到歡迎並結識到貴人，做任何事都非常順利。
▍生肖虎
生肖虎擁有強大魄力與自信，不論在什麼環境都能有出色的表現，他們處事霸氣、勇於冒險，遇到困難總會想辦法克服，不輕易退縮。
▍生肖龍
生肖龍對自己非常有自信，有任何目標都勇敢往前衝，敢於爭取自己想要的，不過需注意別過度自信，否則會顯得太過自負。
▍生肖馬
生肖馬心態積極開朗，充滿正能量，做任何事總是一馬當先，就算遇到挫折也能從容面對，甚至會遇強則強。
▍生肖雞
生肖雞從骨子裡就充滿自信，而且他們總是擁有傑出的表現，所以在社交場合中時常能受到歡迎，也可結識到幫助自己的貴人，做任何事都很順遂。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。