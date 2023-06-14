有些人對自己非常有自信，總是能夠肯定自我價值，並且對任何事都抱持著正面、積極的態度，《旺好運》運勢專欄指出，生肖屬虎、龍、馬、雞很有自信且充滿正能量，其中生肖龍有任何目標都敢於自己去爭取；生肖雞則是在社交場合中能受到歡迎並結識到貴人，做任何事都非常順利。

▍生肖虎

生肖虎擁有強大魄力與自信，不論在什麼環境都能有出色的表現，他們處事霸氣、勇於冒險，遇到困難總會想辦法克服，不輕易退縮。

▍生肖龍

生肖龍對自己非常有自信，有任何目標都勇敢往前衝，敢於爭取自己想要的，不過需注意別過度自信，否則會顯得太過自負。

▍生肖馬

生肖馬心態積極開朗，充滿正能量，做任何事總是一馬當先，就算遇到挫折也能從容面對，甚至會遇強則強。

▍生肖雞

生肖雞從骨子裡就充滿自信，而且他們總是擁有傑出的表現，所以在社交場合中時常能受到歡迎，也可結識到幫助自己的貴人，做任何事都很順遂。