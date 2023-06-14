根據交通部統計資料顯示，截至2023年4月國內五噸以下小貨車保有量約97.2萬輛，大、小貨車碳排放量占公路運輸排放量30%。為邁向2050淨零碳排，達成2040年新車市售比100%電動化目標，中華汽車瞄準中小企業物流運輸需求，積極擬訂運具電動化進程，2023年推出續航力升級的中華菱利電動車E300，滿足離島低碳運行及公部門汰換公務車需求。2025年運用經濟部「智慧電動車輛整車自主生產能量補助計畫」，推出國內首款3.5噸電動物流車，投入倉儲集發貨站配送作業，並計畫於電動物流車示範區建置能源系統及車隊管理系統，協助物流業邁向綠色運輸最後一哩路。未來每推動1萬輛電動小貨車上路，將能減少11萬公噸碳排放量，相當於279座大安森林公園。

中華深耕商用車市場，充份運用自主造車技術，持續投入資源開發電動四輪與二輪產品，迎接電動車時代來臨，推出高續航力、充電速度更快的全新車款-中華菱利電動車E300，在既有廂車版本下，跨足貨車市場，滿足客、貨兩用需求，全車系皆支援CCS1 DC直流快充，在NEDC測試條件下貨車版本續航里程最高可達到326KM。為替中小企業精打細算，中華菱利電動車E300除「整車買斷」外，亦提供「車電分離」方案。就目前新車銷售占比估算，「車電分離」占有六成，顯示購入成本仍是中小企業換購電動車的重要考量，而透過「車電分離專案」可降低購車之成本壓力，還能同步享有電池保固服務。

2023年為電動車生態系元年，因應3.5噸電動物流車國產化率高，中華將能帶動台灣電池、馬達供應商共同發展。此外，在政府推出的「全方位協助產業推動升級轉型」補助計畫引導下，中華攜手11家協力廠商，以最快速度成立「低碳化升級轉型計畫」團隊，並透過「以大帶小」聯合提出41項設備減碳改造升級方案，投資金額達1.1億元，預計完成後可達成減少1650噸/年碳排放量，減碳率可達24.8%。