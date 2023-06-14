為深化匈牙利對台灣文化的認識，並表達台灣對烏克蘭難民與孩童的支持，文化總會與紙風車團受邀於16日至21日舉辦「台灣歐趴，文化遶境」活動，工作團隊近日已抵達匈牙利暖身。

從2022年開始的俄烏戰爭已持續將近一年半，大量的烏克蘭難民迫於戰火進入鄰國匈牙利，尋求庇護。自2020就任的駐匈牙利代表劉世忠表示，當地烏克蘭社群收到台灣團隊來訪的相關資訊非常興奮，大大小小相約一同看戲，期待與台灣展開交流。

劉世忠表示，戰爭開打以來，代表處與台灣人持續以各種形式，給予烏克蘭難民支持，除了物資與捐款，也在台灣人捐款成立的難民支持中心，邀請金曲獎人聲樂團帶來演出，雙方一同唱歌交流，代表處也將台灣經典鳳梨酥、月餅送進烏克蘭社群，讓當地認識台灣。

劉世忠表示，在與烏克蘭小朋友的互動經驗中，他認為心靈慰藉是很重要的一塊。他提到，某次他教小朋友包台式餃子，而正好是烏克戰爭開打一周年的日子，一對雙胞胎說，原本以為戰爭很快會結束，能早日回到烏克蘭的學校，現在學校已被炸毀。言語中，劉世忠感受到小朋友哀傷、想家的情感，也看到他們被迫提早成熟的堅強，「我自己也有12、13歲的孩子，但烏克蘭孩子的神情，在一般的太平盛世的小孩臉上很難看到」。

對於這些小朋友的成長，劉世忠強調外界的支持至關重要。雖然這些小朋友的學習能力和適應能力很強，但他們在心靈上可能面臨父親相伴的缺憾，缺乏與家族相處的經歷。劉世忠呼籲提供心理、物質和教育上的支持，並認為台灣可以在重建這些孩子心靈方面扮演一定的角色。

劉世忠希望通過台灣的文化軟實力，啟發這些小朋友。這次「台灣歐趴，文化遶境」演出的哪吒劇碼，講述的是在困境中仍要堅強面對的故事，他相信不須太多文字言語，在戲劇中小朋友會感受到戲劇所傳達的信息，相信文化交流是超越國界的，希望能實現這一目標。

文化總會秘書長李厚慶表示，匈牙利是文化之國，每天都有很多文化活動在進行，很榮幸布達佩斯建城150年的慶祝活動，邀請台灣共襄盛舉，相信未來會有更多機會與舞台，讓世界看見台灣文化。