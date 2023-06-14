擔任金沙義消分隊長的前議員李應文參加活動時透露，將以無黨籍身分投入明年的立委選舉。(圖／民眾提供)

金門縣長陳福海今（14）日上午前往消防局頒發端午節加菜金，感謝打火弟兄們平時為維護鄉親生命財產安全，不畏艱難執行各項救災救護工作，並慰問消防、義消、救生、防宣、鳳凰、睦鄰救援等單位人員的辛勞。不過參加活動的金沙義消分隊長前議員李應文卻在媒體的追問下透漏出未來的動向，他表示將參選金門縣立委，且不排除接受民眾黨的徵召，或是跟其他政黨合作，也為明年的立委選舉投下一顆震撼彈。

縣長陳福海特別在端午節前夕，於今日上午前往金門縣消防局慰問，對於大家平時堅守崗位、使命必達，營造「安全幸福的金門島」予以肯定。陳福海表示，消防組織逐年成長茁壯，感佩義消團隊長年來默默的付出，政府力量有限，民力卻無窮，對職消和協勤民力犧牲奉獻、團結，為維護地方公安和消防的努力，值得肯定和感謝，在鄉親遇到危難時，不管何時、何地都可看到義消志工的身影，為政府在消防施政工作上無怨無悔協助推動，不畏辛苦投入災害搶救工作，也讓鄉親的生命財產安全更有保障。

擔任金沙義消分隊長的前議員李應文也參加上午的消防局端節慰問活動，媒體發現久未公開現身的李應文立即上前追問，因為坊間不時傳出他可能入閣縣府的風聲，也一直有人勸進他選立委，李應文則說經過幾個月的思考，已決定以無黨籍投入明年金門地區的立委選舉，但也不排除跟其他政黨合作。李應文也透露，民眾黨方面有跟他做過接觸，但因為談的時間點與場合不對沒聊太多，會再找時間好好跟他們聊聊，「不排除接受民眾黨的徵召」。

至於民眾黨方面，金門縣黨部主委吳嘉將則否認跟李應文有過接觸，吳嘉將表示目前黨部已積極接觸多個人選，不排除徵召「美女刺客」周曉芸出征，人選在端午節前後就會明朗。