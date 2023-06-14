防疫降級後，出國旅次明顯回溫。日本東京今夏又多一個強力吸客景點「哈利波特影城」，即將於本週五（16日）正式開幕。亞洲《哈利波特》大小忠粉引頸期盼，等著要沉浸在各式魔幻場景之中。

「東京哈利波特影城」位於東京西部的練馬區，影城地點原本是老一輩民眾喜愛的豐島園遊樂園。豐島園遊樂園經營94年之後於2020年歇業。「東京華納兄弟影城之旅」公司選址此處，設置《哈利波特》電影之中許多知名場景，例如「斜角巷」、英國「魔法部」，為粉絲遊客打造身歷其境的樂園。

This Harry Potter Tokyo experience is mind-blowing! pic.twitter.com/tjAr7Y7rNZ — Hollywood Horror Museum (@horrormuseum) June 12, 2023

「東京華納兄弟影城之旅」總經理詹森（Torben Jensen）說，「東京哈利波特影城」距離東京都心不遠，堪稱理想位址，在全球觀光業疫後回溫階段更是一大優點。他向參訪園區的媒體記者表示：「這裡是亞洲第一座哈利波特影城，湧入東京的觀光客持續增加，讓我們處於區域旅遊市場的中心。」

詹森也說，東京哈利波特影城將為亞洲影迷從電影攝製層面帶來新的感受，園方週三（14日）以「哈利波特幕後之旅」（The Making of Harry Potter）接待媒體參觀。推特已出現不少影片照片分享，除了電影場景，也有服裝道具展示；附近車站也陸續改裝為哈利波特風，讓遠道而來的旅客一下車就能「進入情境」。

「ホグズミード駅」を彷彿させる赤を基調とした豊島園駅。いよいよ「WARNER BROS. STUDIO TOUR TOKYO THE MAKING OF Harry Potter」が今週開業！ pic.twitter.com/WeO1GWo8IL — ノリカズ (@norikazukikuchi) June 12, 2023

如果現在才打算利用今年暑假前進東京哈利波特影城，難度很高。詹森說，開幕日直到8月份的門票均已售罄。成人入園票價6300日圓（約新台幣1384元），12至17歲票價5200日圓，4至11歲3800日圓，今年3月22日起已開放預約。

東京是全球第二處設置哈利波特主題公園的城市，第一座在英國倫敦。大阪環球影城也有《哈利波特》園區，東京的哈利波特公園則是日本境內第2個以哈利波特為賣點的大型遊樂場所。