連鎖迴轉壽司亞洲藏壽司（2754）正式啟動海外展店計畫，上海首店上海龍之夢中山公園店預計在6月15日開幕，後續還有兩家將於上海陸續加入營運。亞洲藏壽司著手針對中國大陸以外之東亞、東南亞等其他亞洲市場進行縝密的市場調查，計畫將品牌帶往國際，朝展店200家的目標邁進。

亞洲藏壽司表示，將以平實的均一價，為上海顧客提供美味、安心安全的商品與愉快有趣的用餐體驗。亞洲藏壽司複製集團展店及營運經驗，上海首店不僅導入半自動式透明保鮮蓋「鮮度君」確保食材品質，設置計盤回收系統，連動「BIKKURA-PON」扭蛋遊戲，讓用餐過程舒適且饒富樂趣，規劃創新的零接觸服務，確保消費者食的安心。

亞洲藏壽司指出，將深入觀察中國大陸當地消費者飲食喜好，適時調整商品內容，確保菜單的豐富性與在地性。用心打造原汁原味的道地服務，期盼為廣大的上海消費者，帶來全新的體驗。隨著首店進駐滬西地區商業地標上海龍之夢購物中心，未來將持續擴大展店布局。