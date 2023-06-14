中央氣象局今日對桃園發布大雨特報，提醒明天起至17日因滯留鋒面北移及西南風增強，容易有短延時強降雨發生機率，為此市府9日便啟動防汛應變，通知各公所發放砂包，將轄管43處水門啟閉至防汛狀態，轄管滯洪池預先排放，7處防汛熱點預布抽水機，今天也再度召開整備會議確認防汛工作。

水務局長劉振宇於整備會議中特別指示，要求防汛同仁和搶修險廠商要緊盯鋒面動態，倘若到達開設標準，第1班應變同仁要快速進駐。此外，市府也已成立全市減災整備LINE群組，由副市長王明鉅親自督導各機關災時聯繫及災情通報，會以最快速度聯繫並處理。

水務局指出，針對防汛熱點，水務局人員與機具都已預布完成，地點包含公滯1、公滯4、茄苳路91巷、崁頂路1507巷、文明路及文化一路口（A8）、吉林三路、平鎮區三興路310巷60弄口、梅獅路幸孚水泥前，總計共有7處，人員可以隨時進駐操作。

市府另也呼籲市民需留意住宅周遭排水口是否遭異物堵塞，也可用手機下載「水情看桃園」APP，具淹水點推播及氣象局警報功能，即時掌握降雨情資。