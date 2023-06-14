立法委員蔡適應日前設立看板，強調他實現了去年九合一選舉時的政見。（蔡適應服務處提供／張志康基隆傳真）

立法委員蔡適應日前設立看板，強調他實現了去年九合一選舉時的政見。（蔡適應服務處提供／張志康基隆傳真）

基北北桃1200都會通定期票即將自7月1日起正式上路，基隆市政府提醒民眾，自15日起，民眾可以在國光客運、台鐵及雙北市境內的捷運站等地，預購及設定定期票，歡迎民眾多加使用。

基隆市長謝國樑表示，1200都會通定期票於基隆市境內自6月15日起可於國光客運基隆車站自動儲值機預購及設定，而臺鐵基隆、三坑、八堵、七堵及百福等有站員車站自7月1日起提供設定定期票服務。此外，雙北市境內捷運車站、國光客運臺北車站、南港轉運站及市府轉運站等處自6月15日起均可設定基北北桃1200都會通定期票。

交通處提醒，民眾可持手邊的悠遊卡（全票、學生票）購買及設定1200都會通定期票，惟一張悠遊卡僅能設定一種定期票，例如有購買雙北1280定期票者則需至到期後方能設定1200都會通定期票。詳細營運規則、適用範圍及預擬問答，敬請前往基隆市政府交通處、基隆市公共汽車管理處及臺北大眾捷運股份有限公司網站查詢。

立法委員蔡適應14日也表示，他去年九合一選舉時提出的首都通1200通勤月票方案政見，在經過總統蔡英文、行政院長陳建仁的大力促成後，即將正式上路。市民可以透過購買TPASS悠遊卡，或者是儲值記名的悠遊卡來開通1200通勤月票，並且能基北北桃生活圈中使用於台鐵、國道客運、市公車、捷運、輕軌、租用Youbike等，不限次數、每月只要1200元。

蔡適應指出，基隆市是基北北桃四個城市中唯一不是直轄市的縣市政府，他推動交通平權的落實，就是希望基隆市民可以和雙北市民、桃園市民享有相同的運具價格，減少私人運具的使用，鼓勵大眾多搭乘公共運輸。

蔡適應期盼，1200通勤月票上路後，市民朋友都能多加利用，減少私人運具、讓交通更加順暢。