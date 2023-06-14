因應端午連假，南橫公路取消例行周四管制，梅山口至向陽路段從6月21日起，一連6天開放通行，目前台東端沿線旅宿住房率全滿。台東縣觀光協會也指出，南橫開放帶動觀光熱潮，端午連假小型團客增加，旅宿業住房率約增加5％至10％，在地居民則呼籲遊客注意交通。

因應端午假期，南橫公路將於6月22日取消管制通行，台東端旅宿業住房率滿。（蕭嘉蕙攝）

南台灣最美的「南橫縱貫公路」，歷經12年封閉整修後，去年5月1日有條件開放全線通車，掀起半環島熱潮，緊接而來的4天端午連假，預計又將迎來一波旅遊高峰，公路總局原定每周二、四管制道路禁止通行，考慮民眾端午假期用路方便，將於6月22日取消管制通行，台東端旅宿業者訂房電話接到手軟，住房率達100％。

端午連假南橫公路取消管制，台東在地業者預估客流量將會增加約1至2成。（蕭嘉蕙攝）

「目前已經全部客滿！」位在台東南橫下馬部落的民宿業者邱木村說，目前東段南橫僅有2家民宿和1家飯店，因為埡口隧道開放，所以很多觀光客都會走南橫公路過來這邊住宿，隔天再前往南部。

台東縣觀光協會理事潘貴蘭說，平常都是散客居多，這次端午連假南橫取消管制消息一出，增加不少小型團客訂房，沿線縱谷地區旅宿業住房率至少增加5％至10％。餐飲業者蔡先生也說，這是利多的消息，因為多開放1天，客流量也會增加約1至2成。

南橫公路取消端午連假管制通行後，等於有6天可以暢遊「最美公路」，雖然單看今年住房率呈現上升，但是對比去年同期，實際上旅遊熱度是下滑的。邱木村說，去年電話詢問的頻率更高，今年可能是國門開放，放長假多選擇出國玩。

此外，南橫復通，當地觀光產業再起，交通事故隨之增加，部落社區居民也呼籲遊客注意安全。