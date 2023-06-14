歡慶615警察節，為感謝警察為新竹市治安付出，新竹市舉辦警察節慶祝大會，由新竹市長高虹安主持，會中也公開表揚模範警察、績優員警、資深績優警察獎章及績優協勤民力等獎項，更首創針對在地久任及表現優異的資深同仁頒發竹塹警光獎。

市警局表示，14日警察節表揚大會，表揚模範警察2名、竹塹警光獎4名、績優員警21人、資深績優警察獎章8人、績優協勤民力志工7 人。高虹安首先代表45萬市民，感謝警察同仁24小時全年無休地為新竹市治安付出和無私奉獻。

高虹安也說，今年已拍板預算協助埔頂派出所遷建，市府未來持續改善警察同仁工作條件和福利待遇，提供更好的工作環境及必要的支持，讓警察同仁能夠全心全意地投入工作，為市民提供更優質的服務。

今年榮獲「模範警察」表揚的第一分局偵查隊長徐念陽，去年8月協助偵破台南殺雙警奪槍命案，為30年來治安史上最嚴重警員殉職案，緊接著又共同偵破集團涉嫌持槍違反殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例等案。

徐念陽謙虛的說，警察工作是一個團隊工作，這項榮譽屬於大家，每一件案子都無法一個人獨立完成，只要能夠破案都很有成就感。

市警局長張素菱表示，今年在新竹市警察之友會大力支持下，針對在地久任及表現優異的資深同仁頒發新竹市新創的「竹塹警光獎」。今年獲獎4位同仁均在新竹市服務超過30年，連續35年以上考績甲等且甲等比率達95％以上之優異表現，才能在1017位同仁中脫穎而出，實屬不易，盼藉此激勵同仁士氣、鼓勵久任意願。