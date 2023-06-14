今（14）日虎航班機IT 201原訂在日本時間下午1時30分從成田機場飛回台北，不過卻因氣象雷達系統故障無法放飛，166名旅客在登機前一刻才得知消息，瞬間傻眼，對此，虎航公司也提出補償方案，除了轉簽到其他航空公司的班機外，也給予住宿補助3000元。

有民眾控訴，今日原本要搭乘日本時間下午1時30分的虎航IT201班機飛回桃園國際機場，沒想到一路延遲到下午2時30分左右，才無預警被告知班機取消，根據《民視新聞網》報導，當時情況相當混亂，許多乘客擠在登機口，無法進入，而現場也沒有人能說明原因。

《TVBS新聞網》報導指出，虎航表示確實有班機取消，主因是飛機上的氣象雷達系統故障，才會無法放飛，該航班總共有166位旅客，第一時間在候機室補助旅客每人1000元餐券，協助旅客轉簽到其他航空公司的班機，預估可協助100至150人返台。

除此之外，虎航也提供旅客留宿日本一晚，明日再安排搭乘虎航班機回台，不過也有人表示，希望能自行處理後續行程，虎航將協助退票，若想自己找飯店過夜者，虎航將給予每人3000元補助。